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14:35, 28 февраля 2022 года В минувшем году орловский Роспотребнадзор взыскал в пользу потребителей более 4 миллионов рублей Управление продолжает подводить итоги 2021-го года.





В 2021-м году орловский Роспотребнадзор подал 14 исков в защиту прав граждан. Основаниями для тяжб стали обращения потребителей. В данный момент суды завершили рассмотрение 6 дел – в пользу граждан взыскали 4,3 млн рублей, из которых компенсация морального вреда составила 275,5 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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