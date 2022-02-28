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12:28, 28 февраля 2022 года В Орле подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» В финал вышли 58 человек.





VI региональный чемпионат профессионалов по проекту «WorldSkills» проходил в течение двух недель. В нем приняли участие 300 человек. Испытания проходили на 17 специально подготовленных площадках.



За звание лучших в профессии боролись 190 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов старше 50 лет. Лучшими были названы 58 человек. Но до национального турнира - еще один шаг. Теперь орловским мастерам предстоит доказать свой уровень на Окружных отборочных соревнованиях, чтобы попасть в число участников X Национального чемпионата. Он будет проходить в республике Мордовия в Саранске с 24 по 28 мая.





Татьяна Тимохина





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