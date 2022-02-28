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16:00, 28 февраля 2022 года Масленичные гуляния в Орле организуют в четырех местах Торжества примут Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, а также территории у Орловского городского центра культуры и у КДЦ «Металлург».





В этом году масленичные гуляния в Орле организуют в четырех местах – в Городском парке культуры и отдыха, Детском парке, а также на территориях у Орловского городского центра культуры и КДЦ «Металлург». Об этом сообщает сайт городской администрации.



Основные торжества пройдут в Городском парке. Они начнутся в 12:00. Жители и гости Орла увидят множество художественных номеров, ярмарку, мастер-классы, а также спортивные состязания, включая традиционный подъем по 12-метровому ледяному столбу. Сжигание чучела Масленицы начнется в 15:00.



В Детском парке начало праздника запланировано на 12:00, у КДЦ «Металлург» – на 10:00, Орловского городского центра культуры – на 11:00.





Артём Ежаков





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