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16:30, 28 февраля 2022 года В Орле вынесут приговор по делу о двойном убийстве Трагедия развернулась в середине июня прошлого года. Ей предшествовало алкозастолье.





В Орловский областной суд передано уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в двойном убийстве. Трагедия развернулась в ночь с 15 на 16 июня прошлого года в одной из квартир Железнодорожного района Орла, где подсудимый выпивал со своими знакомыми. В процессе алкозастолья вспыхнула ссора, побудившая мужчину зарезать 47-летнюю подругу и насмерть забить 66-летнего хозяина квартиры десятью ударами табурета по голове.



Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. По инкриминируемой части статьи ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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