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17:35, 28 февраля 2022 года Орловские казаки отправили две тонны гуманитарной помощи беженцам из республик Донбасса Среди собранных вещей – продовольствие, предметы личной гигиены, одежда.





Накануне казаки Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская» Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» направили первую партию гуманитарной помощи для беженцев из республик Донбасса. Две тонны вещей передали в штаб, расположенном в Центре патриотического воспитания «Патриот-57», там же казаки организовали благотворительный пункт.



Среди собранных вещей – продовольствие, предметы личной гигиены, одежда, одноразовая посуда и многое другое. Сбор вещей для беженцев продолжится.



Фото с сайта регионального правительства





Артём Ежаков





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