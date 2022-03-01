вторник 1.03.2022 00:59:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:35, 28 февраля 2022 года

Орловские казаки отправили две тонны гуманитарной помощи беженцам из республик Донбасса

Среди собранных вещей – продовольствие, предметы личной гигиены, одежда.


Накануне казаки Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская» Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» направили первую партию гуманитарной помощи для беженцев из республик Донбасса. Две тонны вещей передали в штаб, расположенном в Центре патриотического воспитания «Патриот-57», там же казаки организовали благотворительный пункт.

Среди собранных вещей – продовольствие, предметы личной гигиены, одежда, одноразовая посуда и многое другое. Сбор вещей для беженцев продолжится.

Фото с сайта регионального правительства


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.