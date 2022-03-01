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18:40, 28 февраля 2022 года Органы ЗАГС Орловской области сняли часть «ковидных» ограничений Об этом сообщили в самом управлении.





Органы ЗАГС Орловской области сняли часть «ковидных» ограничений. Во всех территориальных структурных подразделениях управления возобновлен прием граждан по государственной регистрации всех видов записей. Также при государственной регистрации заключения брака может присутствовать не более 10 человек. Помимо этого, сохраняется прием граждан по предварительной записи.





Артём Ежаков





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