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15:40, 28 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Минус сто коронавирусных коек. В трёх орловских больницах уменьшили «красную зону».



- Жильцы дома-памятника на Гостиной в Орле опасаются повторения судьбы «Карточного домика».



- Часовых дел мастер. Мы побывали в доме, где берегут время.



- 10 тонн опасного мусора в год. Почему использованную батарейку нельзя просто зарыть в землю?



- Орловцев приглашают вспомнить о потерянных ценностях и истинных чувствах. На сцене Академического театра им. Тургенева покажут спектакль по пьесе Александра Вампилова «Старший сын».



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