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15:47, 28 февраля 2022 года

В Орле к реальному сроку приговорен экс-глава отдела городского УКХ Александр Фролов

Приговором суда чиновник проведет три с половиной года в колонии общего режима. Его признали виновным в предоставлении кладбищенской земли за взятки, а также похищении денег у троих подчиненных.


В Орле к трем с половиной годам колонии общего режима приговорен бывший начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Александр Фролов. Также чиновник оштрафован на 300 тысяч рублей. В течение двух лет ему запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Суд посчитал убедительными доводы обвинения о том, что госслужащий получил 75 тысяч рублей взяток от местных жителей за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города Орла. Также Фролов обманом похитил 30 тысяч рублей у троих своих подчиненных.

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Артём Ежаков


 
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