В Орле к реальному сроку приговорен экс-глава отдела городского УКХ Александр Фролов

Приговором суда чиновник проведет три с половиной года в колонии общего режима. Его признали виновным в предоставлении кладбищенской земли за взятки, а также похищении денег у троих подчиненных.