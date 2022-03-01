вторник 1.03.2022 00:59:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:49, 28 февраля 2022 года

В Орле напомнили адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Также опубликован перечень необходимых вещей.


В Орле напомнили адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, а также опубликовали перечень необходимых вещей.

Адреса пунктов приема:

• ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10:00 до 17:00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;

• ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10:00 до 18:00, телефон: (4862) 47-51-63;

• Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8:00 до 21:00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.

Что можно приносить в качестве гуманитарной помощи: бутилированную воду (объем от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет); пластиковая посуда (а также пустышки, детские бутылочки); товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки); товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки); постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки); средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки); бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители); одежда для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14); детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки); детские коляски; тонометры.

Одежда принимается в том числе б/у в хорошем состоянии.

Фото из архива



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.