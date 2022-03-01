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16:49, 28 февраля 2022 года В Орле напомнили адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР Также опубликован перечень необходимых вещей.





В Орле напомнили адреса пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, а также опубликовали перечень необходимых вещей.



Адреса пунктов приема:



• ул. Полесская, 53 (Орловское региональное отделение Российского Красного Креста): режим работы – с 10:00 до 17:00 ежедневно, телефон: (4862) 76-05-93;



• ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь», исполком Общероссийского Народного фронта): режим работы – по будням с 10:00 до 18:00, телефон: (4862) 47-51-63;



• Привокзальная площадь, 8 (Центр патриотического воспитания «Патриот-57», ДК Железнодорожников): режим работы – с 8:00 до 21:00 ежедневно, телефон: (4862) 30-71-46.



Что можно приносить в качестве гуманитарной помощи: бутилированную воду (объем от 0,5 до 25 литров); сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет); пластиковая посуда (а также пустышки, детские бутылочки); товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки); товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки); постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки); средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, салфетки); бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители); одежда для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14); детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки); детские коляски; тонометры.



Одежда принимается в том числе б/у в хорошем состоянии.



Фото из архива







Артём Ежаков





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