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19:30, 28 февраля 2022 года В Колпне расчистят русло реки Сосна Уже найден подрядчик, который к концу мая подготовит проект будущих работ на участке от плотины сахарного завода и вниз по течению до устья ручья Покровский.





В Колпне за 43 миллиона рублей расчистят русло реки Сосна, – заявили в областном правительстве. Речь идет о 3,5-километровом участке от плотины сахарного завода и вниз по течению до устья ручья Покровский.



Уже найден подрядчик, который к концу мая подготовит проект будущих работ. Им стала краснодарская фирма «Проектный Институт Территориального Развития». На их услугах удалось сэкономить – компания согласилась на сумму в 1,9 млн рублей, хотя начальная стоимость была установлена на цифре в 3 млн.





Артём Ежаков





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