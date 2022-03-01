«Если бы не Рома, не знаю, что бы я делала»

Елена Матвеева потеряла из-за пожара дом, но дети оказались спасены. Не растерялся в сложной ситуации десятилетний сын – он спас троих братьев. С семьёй встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

В воскресенье утром в посёлке Нарышкино загорелся жилой деревянный дом. Внутри находились четверо детей. Мать была в магазине, отец - на работе. Задымление вовремя заметил Роман – старший из братьев. Рискуя жизнью, он спас остальных. Сам при этом получили ожоги.

Роман Матвеев, пострадавший: «Смотрели телевизор, пошёл дым из коридора. Я сразу заметил и вывел сначала Артёма и Диму».

Когда Роман вернулся за третьи - годовалым Владиславом, вокруг уже всё полыхало.

Дети ещё не до конца оправились от шока, но теперь они в безопасности. Сразу после пожара маму и четверых сыновей отправили в кризисный центр - там для жизни с детьми есть всё необходимое.

Елена Матвеева, пострадавшая: «Нас нормально разместили, комнату выделили, у всех кровати есть, питание тоже нормальное, то есть, ничем не обижены».

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной - неисправная проводка или игры детей с огнём. Предположительно, огонь вспыхнул в прихожей. Еще две-три минуты, говорят соседи, и единственный выход оказался бы полностью заблокирован.

Кроватка для малыша, игрушки, бытовая техника сгорели почти дотла. Нетронутыми огнём остались лишь иконы. Как говорит глава семьи Александр, шансов на восстановление жилища нет.

Александр Матвеев, пострадавший: «Внутри всё залито водой, сгорел весь пластик, газовый котёл. В принципе ничего не осталось».

Матвеевы обратились в администрацию. Жилья в маневренном фонде, где могла бы разместиться семья, нет. Но помочь материально местные власти готовы. Первые собранные средства уже передали многодетному отцу.

Наталия Шечилина, заместитель главы администрации п. Нарышкино: «Начата работа совместно с центром социального обслуживания, с депутатами Нарышкинского поселкового совета по добровольному сбору денежных средств для помощи семье».

Если вы хотите оказать помощь семье из Нарышкино, средства можно перевести на телефон Александра Матвеева по номеру 8 (900) 488 48 28.