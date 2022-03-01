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19:26, 28 февраля 2022 года

Губернатор Орловской области открыл telegram-канал

Об этом только что сообщил сам Андрей Клычков.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Друзья! В свете последних событий и возможной блокировки Инстаграм, предлагаю вам подписаться на мой telegram-канал https://t.me/Klychkov_Andrey
 
Ещё больше информации о происходящих событиях в регионе, обмен мнениями, комментариями и результатами работы на Орловщине. Все остальные официальные аккаунты работают, как и прежде. Возможная блокировка одного из мессенджеров никак не повлияет на нашу деятельность. Также продолжу держать вас в курсе всех событий. Я всегда готов к открытому и честному диалогу».



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