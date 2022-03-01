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21:20, 28 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Дом потерян, но дети живы. Юный герой спас из пожара младших братьев.

- Своих не бросаем. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР.

- Жильцы дома-памятника на Гостиной в Орле опасаются повторения судьбы «Карточного домика».

- 10 тонн опасного мусора в год. Почему использованную батарейку нельзя просто зарыть в землю, и что делать, чтобы правильно утилизировать источник питания?

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