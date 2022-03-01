Тургеневский дуб исключен из конкурса «Европейское дерево года»

Соответствующее заявление сделали организаторы конкурса.

Организаторы конкурса «Европейское дерево года-2022» заявили об исключении представителя из России – Тургеневского дуба. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса.

