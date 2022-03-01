В «Орловском полесье» насчитали 550 зубров

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8:27, 1 марта 2022 года
В «Орловском полесье» насчитали 550 зубровВ заповеднике отметили, что численность этих краснокнижных животных неуклонно растёт.
Популяция зубров в заповеднике «Орловское полесье» в данный момент времени насчитывает 550 особей. Специалисты отметили, что численность этих краснокнижных животных неуклонно растёт, однако зубр по-прежнему остаётся редким и охраняемым на всех возможных уровнях видом.
Статистику получили в результате «переписи», традиционно проходящей зимой.
Артём Ежаков