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8:27, 1 марта 2022 года В «Орловском полесье» насчитали 550 зубров В заповеднике отметили, что численность этих краснокнижных животных неуклонно растёт.





Популяция зубров в заповеднике «Орловское полесье» в данный момент времени насчитывает 550 особей. Специалисты отметили, что численность этих краснокнижных животных неуклонно растёт, однако зубр по-прежнему остаётся редким и охраняемым на всех возможных уровнях видом.

Статистику получили в результате «переписи», традиционно проходящей зимой.





Артём Ежаков





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