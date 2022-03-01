Орловская «Дорожная служба» подвела годовые итоги работы

Деятельность госпредприятия обсудил в региональном правительстве.

ГУП Орловской области «Дорожная служба» подвела годовые итоги работы. Их озвучили на заседании регионального правительства. В прошлом году предприятие выполнило ремонт 67 километров автодорог – на 24% больше, чем в 2020 году. Также обновлено 9 километров тротуаров. Ямочный ремонт выполнен на площади в 9,9 тыс. квадратных метров. Автопарк ГУПа пополнился 70 новыми машинами и оборудованием.



В 2022 году ГУП ОО «Дорожная служба» планирует выполнить производственную программу и реализовать готовую продукцию на сумму 1,7 млрд рублей.