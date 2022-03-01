На торги по ремонту Красного моста в Орле подана заявка

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

На торги по реконструкции Красного моста в Орле подана одна заявка. В данный момент предложение изучает комиссия. Название фирмы, изъявившей желание взяться за объект, глава региона не сообщил.



Завершение работ на главной переправе областной столице оценено в 1,6 млрд. Срок окончания – осень 2023 года.