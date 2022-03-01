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21:50, 28 февраля 2022 года

Андрей Клычков назвал обидным решение об исключении Тургеневского дуба из европейского конкурса

Организаторы голосования «Европейское дерево года – 2022» сегодня вычеркнули знаменитое дерево из числа претендентов на победу.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал решение организаторов конкурса «Европейское дерево года – 2022» исключить Тургеневский дуб из числа претендентов на победу.
 
«Чем орловский дуб кому навредил? Но его исключают из этого конкурса. Это показывает желания многих даже по таким вещам. Обидно, горько, жалко, но – что есть», – заявил губернатор во время прямого эфира в соцсетях.



Артём Ежаков


 
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