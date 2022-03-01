Губернатор Орловской области взял под личный контроль мониторинг цен в регионе

Об этом Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков взял под личный контроль мониторинг цен в регионе. Он подчеркнул, что заправки и банки работают в штатном режиме без каких-либо ограничений и очередей.



В случае ценового роста глава региона намерен подключать Федеральную антимонопольную службу. Также сегодня Клычков провёл встречу с аграриями, которые заверили губернатора, что готовы к посевной кампании.