На Орловщину доставили племенных свиней из Чешской Республики

В Троснянский район по разрешению Россельхознадзора ввезено 285 племенных свиней.

Выгрузка животных осуществлялась под контролем сотрудников Россельхознадзора и специалистов управления ветеринарии. На поступившую партию был представлен полный пакет сопроводительных документов, при клиническом осмотре животные признаны здоровыми и поставлены на карантин в аттестованное карантинное помещение, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



С начала года в Троснянский район Орловской области ввезено 1048 голов племенных свиней.



Фото Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям