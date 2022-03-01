На Орловщину доставили племенных свиней из Чешской Республики

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7:34, 1 марта 2022 года
На Орловщину доставили племенных свиней из Чешской РеспубликиВ Троснянский район по разрешению Россельхознадзора ввезено 285 племенных свиней.
Выгрузка животных осуществлялась под контролем сотрудников Россельхознадзора и специалистов управления ветеринарии. На поступившую партию был представлен полный пакет сопроводительных документов, при клиническом осмотре животные признаны здоровыми и поставлены на карантин в аттестованное карантинное помещение, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
С начала года в Троснянский район Орловской области ввезено 1048 голов племенных свиней.
Фото Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
Орловское Информбюро