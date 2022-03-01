Главная » Новости



9:57, 1 марта 2022 года Орловский областной суд оставил адвокатов Муртазова и Атаева под стражей Юристов подозревают в мошенничестве. Как следует из материалов дела, они получили от жителя Орла 800 тысяч рублей в обмен на помощь в прекращении уголовного дела.





Орловский областной суд оставил в силе приговор Советского районного суда в отношении адвокатов Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. Юристы останутся в СИЗО, – сообщили в прокуратуре. В первой инстанции постановили взять подозреваемых под стражу до 3 апреля 2022 года включительно.



Из материалов дела следует, что подозреваемые получили от жителя Орла 800 тысяч рублей, пообещав посодействовать в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении клиента, в то время как повлиять на это никак не могли.





Артём Ежаков





Новости СМИ2