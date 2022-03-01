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10:51, 1 марта 2022 года В Малоархангельске не стали отправлять в СИЗО подозреваемого в совершении «пьяного» ДТП В аварии пострадали четыре человека, включая двоих детей. Полуторагодовалый малыш получил тяжелые травмы.





Малоархангельский районный суд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу водителя, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла вечером 22 февраля на ул. Советской в Малоархангельске – не справившись с управлением, мужчина врезался в припаркованный ВАЗ, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся Mitsubishi Lancer.



В иномарке пострадала семья из четырех человек. Двое из них – дети. Полуторогодовалому ребенку был причинён тяжкий вред здоровью.



Отказывая следствию в ходатайстве, судья подчеркнул, что подозреваемый положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и работу. Преступление, в совершении которого он подозревается, относится к категории средней тяжести. В итоге была назначена мера пресечения в виде запрета совершения определённых действий, в том числе запрета управления автомобилем или иным транспортным средством.



Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Фото УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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