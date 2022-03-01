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11:40, 1 марта 2022 года 490 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 118 человек. Четверо скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 490 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 99 278). Госпитализировано 118 человек.



Накануне выписан 491 житель региона (всего – 78 436). Умерли четверо. С начала пандемии в области скончалось 1 744 человека.





Артём Ежаков





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