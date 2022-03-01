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11:33, 1 марта 2022 года

Голкипер московского «Спартака» орловец Александр Селихов не сыграет в этом сезоне в Лиге Европы

Столичная команда отстранена от участия в европейском клубном турнире по итогам внепланового заседания ФИФА и УЕФА.


ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления. Ранее по итогам жеребьёвки стало известно, что московский «Спартак» в 1/8 финала должен был сыграть с немецким «РБ Лейпцигом», который тренирует экс-наставник «красно-белых» Доменико Тедеско.


Анастасия Дорохова


 
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