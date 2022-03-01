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12:06, 1 марта 2022 года Сегодня первый день весны Синоптики рассказали, какой погоды ждать в её первый месяц жителям центральной России.





По данным специалистов центра Фобос, нам точно предстоит теплый март. Практически на всей территории России в этот период температурный режим в среднем будет на 2-4 градуса выше нормы. И плюсовая температура установится уже со второй недели марта почти во всех регионах ЦФО.



В конце месяца в центре страны прогнозируют небольшое похолодание. Но даже оно зиму не вернет - весна будет ранней и довольно теплой.





Юлия Сулим





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