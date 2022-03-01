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12:07, 1 марта 2022 года С сегодняшнего дня некоторым автомобилистам придётся сдавать анализы для получения медицинской справки Это коснётся тех, кого лишали прав за пьяное вождение или отказ от освидетельствования.





С 1 марта 2022 года автомобилистам придётся сдавать анализы для получения медицинской справки. Это касается тех, кого лишали прав за пьяное вождение, отказ от освидетельствования, а также ранее судимых за ДТП в нетрезвом виде или повторное вождение в состоянии опьянения. Отправят сдавать анализы и тех, кто вызовет подозрение у врача или у кого выявят внешние признаки алкогольной или наркозависимости.





Юлия Сулим





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