вторник 1.03.2022 14:08:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:12, 1 марта 2022 года

С 1 марта бутилированная вода должна продаваться с маркировкой

В марте расширится перечень товаров, для которых маркировка станет обязательной. Кроме того, начнутся эксперименты по маркировке отдельной продукции.


С 1 марта вводится обязательная маркировка отдельных видов упакованной воды. До этого, с 1 декабря, она стала обязательной для минеральной воды. Теперь к ней присоединится остальная вода: это питьевая природная, купажированная, искусственно минерализованная.

В том числе требование распространяется на газированную, не содержащую сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ.

Также с 1 марта маркировка станет обязательной для альтернативной табачной продукции - табачных стиков и кальянных смесей, содержащих никотин. Маркировка традиционной табачной продукции началась ещё в июле 2020 года.

Кроме того, с 31 марта розница, которая продает молочную продукцию сроком годности 40 дней и менее, должна начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции. С 20 января 2022 года такая обязанность была введена для сыров и мороженого.

Помимо этого, как пишет «Российская газета», меняются правила маркировки и по другим товарам - фотокамерам, товарам легкой промышленности, духам и туалетной воде. В наборе товаров можно маркировать целиком потребительскую упаковку набора, но не маркировать каждый товар, входящий в него. Также производители обуви для ее маркировки должны будут подавать уведомление о вводе обувных товаров в оборот.

С 1 марта начнутся эксперименты по маркировке соков, компотов и морсов, а также сладкой газировки.

Маркировка вводится для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить «жизненный цикл» товара - от производства до его продажи в магазине.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.