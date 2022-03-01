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12:12, 1 марта 2022 года С 1 марта бутилированная вода должна продаваться с маркировкой В марте расширится перечень товаров, для которых маркировка станет обязательной. Кроме того, начнутся эксперименты по маркировке отдельной продукции.





С 1 марта вводится обязательная маркировка отдельных видов упакованной воды. До этого, с 1 декабря, она стала обязательной для минеральной воды. Теперь к ней присоединится остальная вода: это питьевая природная, купажированная, искусственно минерализованная.



В том числе требование распространяется на газированную, не содержащую сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ.



Также с 1 марта маркировка станет обязательной для альтернативной табачной продукции - табачных стиков и кальянных смесей, содержащих никотин. Маркировка традиционной табачной продукции началась ещё в июле 2020 года.



Кроме того, с 31 марта розница, которая продает молочную продукцию сроком годности 40 дней и менее, должна начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции. С 20 января 2022 года такая обязанность была введена для сыров и мороженого.



Помимо этого, как пишет «Российская газета», меняются правила маркировки и по другим товарам - фотокамерам, товарам легкой промышленности, духам и туалетной воде. В наборе товаров можно маркировать целиком потребительскую упаковку набора, но не маркировать каждый товар, входящий в него. Также производители обуви для ее маркировки должны будут подавать уведомление о вводе обувных товаров в оборот.



С 1 марта начнутся эксперименты по маркировке соков, компотов и морсов, а также сладкой газировки.



Маркировка вводится для борьбы с контрафактом и фальсификатом. Она позволяет отследить «жизненный цикл» товара - от производства до его продажи в магазине.





Орловское Информбюро





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