Кромскую ЦРБ готовят к капремонту

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12:45, 1 марта 2022 года
Кромскую ЦРБ готовят к капремонтуГубернатор Орловской области утвердил постановление регионального правительства о разработке соответствующей проектно-сметной документации.
В Орловской области капитально отремонтируют Кромскую центральную районную больницу. Губернатор Орловской области утвердил постановление регионального правительства о разработке соответствующей проектно-сметной документации. Общая стоимость работ составит 75,6 млн рублей, из которых 3,2 млн рублей пойдет на закупку нового оборудования, – сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла».
Артём Ежаков