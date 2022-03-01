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12:45, 1 марта 2022 года Кромскую ЦРБ готовят к капремонту Губернатор Орловской области утвердил постановление регионального правительства о разработке соответствующей проектно-сметной документации.





В Орловской области капитально отремонтируют Кромскую центральную районную больницу. Губернатор Орловской области утвердил постановление регионального правительства о разработке соответствующей проектно-сметной документации. Общая стоимость работ составит 75,6 млн рублей, из которых 3,2 млн рублей пойдет на закупку нового оборудования, – сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла».





Артём Ежаков





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