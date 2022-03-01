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12:37, 1 марта 2022 года Орловские каратисты завоевали медали Russian Open Junior Cup 2022 Международные соревнования по киокусинкай каратэ прошли в Москве.





В соревнования Russian Open Junior Cup 2022 принимали участие около 1700 спортсменов из 17 стран мира. Орловскую область представляли 20 человек. Четверым из них удалось оказаться на пьедестале - у нас три бронзы и одно золото.



Бронзовые награды получили Кирилл Якушкин, Кирилл Асеев, Ксения Никитина. Золото – у Артёма Овсянникова.



Тренер ребят Павел Румянцев выступлением воспитанников доволен, впрочем как и участием всех спортсменов, которые представляют Орловщину.



Павел Румянцев, руководитель спортивного клуба «Ритм»: «Команда Орловской области давно зарекомендовала себя как одна из сильных, и мы вполне конкурентно способны - как тренерский штаб, так и спортсмены. Мы готовы сражаться на соревнованиях любого уровня».

Сейчас каратисты готовятся к новым соревнованиям, они отправятся на Первенство России, которое пройдет в конце марта в столице.





Юлия Опанасюк





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