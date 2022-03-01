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12:56, 1 марта 2022 года

В Ливнах работает пункт сбора помощи жителям ЛНР и ДНР

Орловская область продолжает собирать средства для помощи жителям республик Донбасса.


Сейчас в Орловской области находятся около 400 человек, прибывших с территорий ЛНР и ДНР. Орловцы делают все возможное, чтобы оказать им гуманитарную помощь.

В Орле работают три пункта сбора. Ещё один открылся в Ливнах. Однако собирать средства и одежду местные жители начали гораздо раньше. Как сообщает ТК «Принт ТВ», ливенцы приносили гуманитарную помощь в местный дом культуры. Здесь уже есть игрушки, вода, продукты, одежда и предметы гигиены. Также местные жители собрали около 30 тысяч рублей, а сельхозпроизводителями района в качестве помощи было отправлено несколько тонн муки и сахара. Эта партия помощи уже доставлена в Орёл и теперь будет распределена между центрами, где сейчас находятся жители ДНР и ЛНР. А с сегодняшнего дня всех желающих помочь в Ливнах ждут по адресу ул. Ленина, 18, 1 этаж.


Юлия Сулим


 
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