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14:00, 1 марта 2022 года В Орловской области отметили стабильность на потребительском рынке Этой теме было посвящено сегодняшнее совещание с руководителями региональных торговых организаций.





Замгубернатора и председателя регионального правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов сегодня провел совещание с главами торговых организаций Орловщины. В мероприятии также участвовал руководитель регдепартамента промышленности и торговли Максим Петров. На совещании обсуждались меры по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка.



Было отмечено, что ситуация в нашем регионе является стабильной. Имеются нужные запасы в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Ажиотажа не наблюдается, – сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков





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