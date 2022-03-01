Две орловские пенсионерки стали жертвами мошеннической схемы с попавшим в ДТП родственником

|
|
|Главная » Новости
14:45, 1 марта 2022 года
Две орловские пенсионерки стали жертвами мошеннической схемы с попавшим в ДТП родственникомЖенщины пополнили счета злоумышленников на 300 тысяч рублей.
За несколько минувших дней две орловские пенсионерки стали жертвами старой мошеннической схемы. В телефонном разговоре злоумышленники представлялись полицейскими и заявляли, что родственники женщин спровоцировали серьезные ДТП, а они могут помочь «замять» дело за вознаграждение. Первая орловчанка отдала 200 тысяч рублей, вторая – 100 тысяч.
Злоумышленники находились в постоянном контакте с пенсионерками. Звонок не прерывался даже тогда, когда за деньгами приходили сообщники мошенников. Лишь спустя время женщины связались с родственниками и узнали об обмане.
Инфографика УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков