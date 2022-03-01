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13:20, 1 марта 2022 года

Овсянниковская школа требует расширения

В школе, которая недавно отметила 130-летний юбилей, учатся 350 человек. Ходить на занятия они вынуждены в две с половиной смены. Когда школе построят новое здание, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.


В Овсянниковской школе учатся 350 человек. Занятия здесь проходят в 2,5 смены - здание, в котором расположены 11 кабинетов, вместить сразу всех учеников не может. Вход в столовую строго по 15 человек – размер помещения в 14 квадратных метров. Питание, кстати, привозное. Готовить «с пылу, с жару» здесь возможности нет. Спортивный зал, он же актовый, тоже миниатюрный». Зимой, когда погода позволяет, уроки физкультуры проходят на улице.

То, что здание пора расширять, в школе задумались впервые 15 лет назад. Сейчас уже точно уверены - пристройка не поможет. Нужно строить новое здание, как минимум на 500 учеников.

Депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко вопрос строительства новой школы взяла под личный контроль. Ключевая задача на ближайшее время - войти в федеральную программу или нацпроект по образованию.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Орловский район выделил землю под строительство школы. Сейчас наша задача вместе с правительством области найти дополнительные средства для создания проектно-сметной документации».

Ориентировочно сумма эта составит от 5 до 7 миллионов рублей. И если документация будет оформлена вовремя, то уже в 2024 году здесь начнется строительство учреждения образования.


Юлия Опанасюк


 
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