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13:47, 1 марта 2022 года Сегодня - Всемирный день гражданской обороны Сегодня сотрудники орловского управления МЧС проводят беседы со школьниками, во время которых рассказывают о безопасности.





Сегодня - Всемирный день гражданской обороны. Началось все в 1931 году, когда была основана «Ассоциация Женевских зон». Позже её преобразовали в Международную организацию гражданской обороны. Её цель - спасение жизней, защита населения во время стихийных бедствий природного или техногенного характера. В состав организации гражданской обороны входит 59 государств. Россию на международной арене представляет МЧС.



2022 год проходит под эгидой 90-летия Гражданской обороны. Сегодня в образовательных учреждениях организованы классные часы и встречи, на которых со школьниками обсуждают вопросы безопасности.





Анна Вайсергисер





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