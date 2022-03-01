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13:55, 1 марта 2022 года В Орле сотрудники Росгвардии несут службу в усиленном режиме Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов побывал в рейде вместе с силовиками.





Сейчас под охраной в Орле в поле зрения Росгвардии находятся более 3,5 тысяч объектов: предприятия, квартиры, гаражи, частные дома.



Денис Сафонов, заместитель начальника управления вневедомственной охраны по г. Орлу: «С начала года группами задержания вневедомственной охраны было отработано более сотни вызовов. 50 граждан были доставлены в отделы полиции для разбирательства».

В основном самые частые задержания это нарушение общественного порядка, и не обязательно в вечерние часы. В Заводском районе в последний февральский день в 10 утра был задержан 33-летний мужчина, который оскорблял и провоцировал окружающих в кафе. А вот на улицах Ляшко и на Октябрьской силовиками предотвращено воровство - задержаны двое парней по горячим следам.





Всеволод Трифонов





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