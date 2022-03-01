В Орловской области снизилась официальная безработица

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16:00, 1 марта 2022 года
В Орловской области снизилась официальная безработицаК марту в региональных органах службы занятости населения было зарегистрировано 2,4 тыс. человек.
В органах службы занятости населения Орловской области к марту 2022-го года было зарегистрировано 2,4 тыс. человек, – сообщает региональный информационный портал. Еще в декабре этот показатель был на 300 человек больше. При этом работодатели региона открыли 8 тыс. вакансий.
Потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств – доступно 1,9 тыс. вакансий, учреждения здравоохранения готовы трудоустроить 1,2 тыс. человек организации сферы торговли – 1,1 тыс., сельхозпредприятия – 876 вакансий.
Артём Ежаков