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16:35, 1 марта 2022 года Весной на общественных территориях Орла высадят минимум 120 тысяч цветов МУП «Зеленстрой» рассказал о планах по облагораживанию города.





Весной на общественных территориях Орла высадят минимум 120 тысяч цветов. Об этом сообщило руководство МУП «Зеленстрой», его слова приводит мэрия. Сейчас в теплицах предприятия всходят «анютины глазки», цинерария, петуния и бархатцы. Их планируют начать высаживать в конце апреля.



Топиарные фигуры также вернутся на улицы областной столицы. К 9 мая в сквере Танкистов появится цветочный «Орден Отечественной войны», а в течение лета в городе установят «Маяк», «Корабль» и «Дельфинов».





Артём Ежаков





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