В Орле продолжается ямочный дорожный ремонт

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17:45, 1 марта 2022 года
В Орле продолжается ямочный дорожный ремонтЗа два месяца в областной столице отремонтировано уже 22 участка. За сезон «дорожники» планируют обновить 50 тыс. квадратных метров асфальтового полотна.
За два минувших месяца «Спецавтобаза» выполнила ямочных ремонт на 22 участках дорог, – заявили в мэрии. За сезон «дорожники» планируют обновить 50 тыс. квадратных метров асфальтового полотна.
В данный момент в городе обновлено чуть больше 2 тыс. квадратных метров дорог. На март запланирован ремонт ул. Раздольной, ул. Рощинской, Московского шоссе и ул. Бурова.
Артём Ежаков