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17:45, 1 марта 2022 года В Орле продолжается ямочный дорожный ремонт За два месяца в областной столице отремонтировано уже 22 участка. За сезон «дорожники» планируют обновить 50 тыс. квадратных метров асфальтового полотна.





За два минувших месяца «Спецавтобаза» выполнила ямочных ремонт на 22 участках дорог, – заявили в мэрии. За сезон «дорожники» планируют обновить 50 тыс. квадратных метров асфальтового полотна.



В данный момент в городе обновлено чуть больше 2 тыс. квадратных метров дорог. На март запланирован ремонт ул. Раздольной, ул. Рощинской, Московского шоссе и ул. Бурова.





Артём Ежаков





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