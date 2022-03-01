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16:32, 1 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Орловцы продолжают нести продукты и одежду жителям Донбасса. Новый пункт приёма помощи открылся в Ливнах.
- Дети в Орловском районе мечтают не учиться в три смены. Когда мечта исполнится?
- Герои среди нас: в Нарышкино мальчик спас из огня трёх братьев, младшему из которых год.
- Как складывается ситуация в банковском секторе нашего региона, и легко ли орловцам сегодня снять наличные?
- За выброшенный компьютер - штраф. Расскажем о новом законе, вступившем в силу сегодня.
- Орловские каратисты завоевали медали Russian Open Junior Cup 2022. Международные соревнования по киокусинкай каратэ прошли в Москве.
Вести-Орёл