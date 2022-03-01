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16:48, 1 марта 2022 года

Дом № 46 на улице Бурова в Орле достраивает новый подрядчик

Дольщики скоро получат ключи от квартир.


Участники долевого строительства двенадцатиэтажного дома № 46 на улице Бурова в Орле внесли плату за квартиры ещё в 2014 году. Всего заключили 131 договор. Завершить стройку планировалось в 2016 году. Но в 2019 году компания-застройщик обанкротилась, а права и обязанности по строительству передали областному фонду по защите прав дольщиков.

Владимир Нестеров, директор фонда Орловской области по защите прав граждан - участников долевого строительства: «Нами был заключён договор с проектной организацией «Гражданпроект» на комплексное техобследование, корректировку проектно-сметной документации, проведена экспертиза достоверности сметного расчёта завершения строительства, согласован лимит финансирования с фондом, заключены договоры на технологическое присоединение с ресурсоснабжающими организациями».

С ноября 2021 года работы возобновились. Основные стройматериалы закуплены. Новому подрядчику приходится не только достраивать, но и устранять недостатки - всё, что было сделано не по ГОСТу.

Андрей Михальцов, директор организации-подрядчика: «Сняты стяжки первого этажа и по новой залиты полы, демонтированы часть крыши и другие элементы бетонных покрытий, которые были сделаны с нарушением».

Уже установлено вентиляционное оборудование, входные двери, идёт монтаж системы отопления и счётчиков. К концу августа текущего года этот долгострой обещают наконец-то сдать.


Татьяна Тимохина


 
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