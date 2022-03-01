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17:09, 1 марта 2022 года

Центр «Мой бизнес» продолжит поддержку самозанятых

К списку услуг добавились новые - информационное продвижение и разработка фирменного стиля.


При поддержке государства орловцы открывают своё дело - студии развития, частную практику по оказанию различных услуг, создают бизнес, активно пополняя список самозанятых. Если в 2020 году их число составляло 6 тысяч, то сейчас - почти 17 тысяч человек.

Анна Марченко – аниматор. Она организует мастер-классы и занятия в детском творческом центре. Свои двери он открыл меньше месяца назад. Идея создания такой локации родилась, когда Анна стала мамой. Открыла свое дело, оформила себя самозанятой, решив что это самый удобный старт для начала бизнеса - минимум отчётов, бумаг, низкий процент налогообложения.

Анна Марченко, аниматор: «Нам выделили субсидии на рекламную деятельность, на оформление соцсетей и так далее, и девочки из центра «Мой бизнес» подробно всю информацию предоставили по отчётности - какие документы предоставить, как вообще открыть самозанятость. Они с самого нуля нас вели, чтобы создать этот проект».

Врач-психотерапевт Ольга Черненко в течение 30-ти лет принимает и взрослых, и детей. По её словам, когда есть способности, желания и навыки, всегда найдёшь возможность и людям быть полезной, и дополнительный заработок получить, причём, официально. Ольга начала вести частную практику и оформила себя самозанятой.

Ольга Черненко, врач-психотерапевт: «Всё это настолько просто, что даже никуда ходить не нужно. Открываешь смартфон, скачиваешь приложение «Мой налог», регистрируешься тремямя кнопками как самозанятый, и ты можешь официально работать».

В прошлом году около 100 человек обратилось за помощью в центр «Мой бизнес», где им помогли зарегистрироваться в приложении, оказали финансовую поддержку.

Ольга Степина, руководитель центра поддержки предпринимателей в структуре «Мой бизнес»: «В прошлом году наши самозанятые получали такие услуги, как создание фирменного стиля, сюда входило создание логотипа, фирменных шрифтов, некоторых вариантов рекламной продукции. Также за счёт центра «Мой бизнес» самозанятые получали либо коммерческий аккаунт, либо одностраничный сайт».

Налог на профессиональный доход ввели летом прошлого года. Им может воспользоваться тот, кто оказывает услуги и реализует продукцию собственного производства, но не имеет работодателя и сотрудников, а доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Ирина Харламова, главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области: «Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке».

В 2022 году центр «Мой бизнес» продолжит поддержку самозанятых. К списку услуг добавились новые - информационное продвижение и разработка фирменного стиля.


Елизавета Капырина


 
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