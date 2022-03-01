вторник 1.03.2022 19:13:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:17, 1 марта 2022 года

Всероссийская олимпиада школьников: этапы, предметы, что дает

Выпускники в многообразии олимпиад часто путаются – особенно учитывая, что их количество с каждым годом только растёт. Но самой популярной остаётся – Всероссийская олимпиада школьников.


Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ВСОШ, или Всероссийская олимпиада школьников («Всерос») – это ежегодная олимпиада для учащихся 4–11 классов, осуществляемая в течение всего учебного года по 24 общеобразовательным предметам. «Всеросс» охватывает более 7 миллионов участников, что делает её одной из самых массовых не только в России, но и в мире. Курирует проведение олимпиады Минпросвещения России.
 
Этапы Всероссийской олимпиады школьников
 
Этапы Всероссийской олимпиады школьников традиционно проходят в очной форме. Однако в нынешней ситуации их частично перевели в онлайн. На Всероссийской олимпиаде школьников 2022 года школьный этап прошёл в дистанционном режиме в 65 регионах страны по шести предметам. За техническое обеспечение мероприятия отвечал образовательный центр «Сириус».
 
С каждым этапом на олимпиаде повышается сложность и уровень конкуренции между участниками. Всего существует четыре этапа ВСОШ: школьный, муниципальный, региональный, заключительный.
 
Школьный этап – первая ступень Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада реализуется по всем предметам для учащихся 5–11 классов, а для 4 классов – исключительно по математике и русскому языку. Принять участие могут все учащиеся. Окончание школьного этапа – не позднее 1 ноября.
 
Муниципальный этап – вторая ступень ВСОШ. Олимпиада реализуется по всем предметам для 7–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание муниципального этапа ВСОШ – не позднее 25 декабря.
 
Региональный этап – третья ступень Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада реализуется по всем предметам для 9–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание регионального этапа ВСОШ – не позднее 1 марта.
 
Заключительный этап – четвёртая ступень ВСОШ. Олимпиада реализуется по всем предметам для учащихся 9–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание заключительного этапа «Всеросса» – не позднее 30 июня.
 
Предметы Всероссийской олимпиады школьников
 
«Всеросс» – самое масштабное состязание школьников в стране. Здесь каждый может проверить свои знания по любому предмету в рамках начального общего, основного общего и общего среднего образования.
 
Полный список предметов Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся по программам основного общего и общего среднего образования: математика; русский язык; английский язык; немецкий язык; французский язык; испанский язык; китайский язык; итальянский язык; информатика; физика; химия; биология; экология; география; астрономия; литература; история; обществознание; экономика; право; искусство (мировая художественная культура); физическая культура; технология; основы безопасности жизнедеятельности.
 
Список для начальной школы включает только два предмета — математика и русский язык.
 
На Всероссийской олимпиаде школьников 2022 года самыми популярными предметами школьного этапа стали математика, русский и английский языки, а также биология и литература.
 
Что дает ВСОШ
 
ВСОШ – это способ поступить в вуз мечты или на направление подготовки/специальность, которые вам нравятся. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников поступают не по ЕГЭ, а по праву БВИ (без вступительных экзаменов), в порядке приоритетного зачисления. Их дипломы действительны четыре года. При этом ВСОШ, в отличие от «перечневых» олимпиад, принимают все вузы (хотя каждый вуз сам устанавливает соответствие между предметами олимпиады и своими программами обучения). Важно помнить, что с 2022 года право БВИ можно использовать только в одном вузе и на одной программе.
 
Кроме того, результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников могут дать до 10 дополнительных баллов ЕГЭ как индивидуальное достижение. Их количество зависит от статуса поступающего (победитель, призёр или участник) и этапа ВСОШ. Критерии для начисления дополнительных баллов устанавливается вузом самостоятельно.
 
Также победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают денежное вознаграждение. Размер выплаты зависит от региона и принятых им постановлений для премирования отличившихся на финальном этапе «Всеросса». В некоторых случаях рассчитывать на вознаграждение могут даже участники заключительного этапа, которые не вошли в число дипломантов.
 
В целом, в любом классе Всероссийская олимпиада школьников — это возможность проявить свои способности в той области, которая близка именно тебе. Нравится математика или история? Участвуй в олимпиаде, решай задания со звёздочкой и показывай, что ты лучший! В 9-11 классе это участие может здорово помочь при поступлении. Так что, если ты ещё в поиске целенаправленного приложения своих усилий для успешного поступления в вуз, то «Всеросс» – это отличное решение!
 
В заключении, Всероссийская олимпиада школьников — это не только инструмент для получения различного рода «плюшек» при успешном прохождении всех этапов. Это ещё и дух состязательности, поиск единомышленников, развитие себя как личности, поиск своей траектории и ценности. Поэтому — участвуйте, когда-нибудь ваши усилия обязательно «выстрелят»!



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.