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18:17, 1 марта 2022 года Всероссийская олимпиада школьников: этапы, предметы, что дает Выпускники в многообразии олимпиад часто путаются – особенно учитывая, что их количество с каждым годом только растёт. Но самой популярной остаётся – Всероссийская олимпиада школьников.





Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ВСОШ, или Всероссийская олимпиада школьников («Всерос») – это ежегодная олимпиада для учащихся 4–11 классов, осуществляемая в течение всего учебного года по 24 общеобразовательным предметам. «Всеросс» охватывает более 7 миллионов участников, что делает её одной из самых массовых не только в России, но и в мире. Курирует проведение олимпиады Минпросвещения России. Этапы Всероссийской олимпиады школьников Этапы Всероссийской олимпиады школьников традиционно проходят в очной форме. Однако в нынешней ситуации их частично перевели в онлайн. На Всероссийской олимпиаде школьников 2022 года школьный этап прошёл в дистанционном режиме в 65 регионах страны по шести предметам. За техническое обеспечение мероприятия отвечал образовательный центр «Сириус». С каждым этапом на олимпиаде повышается сложность и уровень конкуренции между участниками. Всего существует четыре этапа ВСОШ: школьный, муниципальный, региональный, заключительный. Школьный этап – первая ступень Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада реализуется по всем предметам для учащихся 5–11 классов, а для 4 классов – исключительно по математике и русскому языку. Принять участие могут все учащиеся. Окончание школьного этапа – не позднее 1 ноября. Муниципальный этап – вторая ступень ВСОШ. Олимпиада реализуется по всем предметам для 7–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание муниципального этапа ВСОШ – не позднее 25 декабря. Региональный этап – третья ступень Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада реализуется по всем предметам для 9–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание регионального этапа ВСОШ – не позднее 1 марта. Заключительный этап – четвёртая ступень ВСОШ. Олимпиада реализуется по всем предметам для учащихся 9–11 классов. Выход на этот этап имеют победители и призёры прошлого года, а также участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Окончание заключительного этапа «Всеросса» – не позднее 30 июня. Предметы Всероссийской олимпиады школьников «Всеросс» – самое масштабное состязание школьников в стране. Здесь каждый может проверить свои знания по любому предмету в рамках начального общего, основного общего и общего среднего образования. Полный список предметов Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся по программам основного общего и общего среднего образования: математика; русский язык; английский язык; немецкий язык; французский язык; испанский язык; китайский язык; итальянский язык; информатика; физика; химия; биология; экология; география; астрономия; литература; история; обществознание; экономика; право; искусство (мировая художественная культура); физическая культура; технология; основы безопасности жизнедеятельности. Список для начальной школы включает только два предмета — математика и русский язык. На Всероссийской олимпиаде школьников 2022 года самыми популярными предметами школьного этапа стали математика, русский и английский языки, а также биология и литература. Что дает ВСОШ ВСОШ – это способ поступить в вуз мечты или на направление подготовки/специальность, которые вам нравятся. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников поступают не по ЕГЭ, а по праву БВИ (без вступительных экзаменов), в порядке приоритетного зачисления. Их дипломы действительны четыре года. При этом ВСОШ, в отличие от «перечневых» олимпиад, принимают все вузы (хотя каждый вуз сам устанавливает соответствие между предметами олимпиады и своими программами обучения). Важно помнить, что с 2022 года право БВИ можно использовать только в одном вузе и на одной программе. Кроме того, результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников могут дать до 10 дополнительных баллов ЕГЭ как индивидуальное достижение. Их количество зависит от статуса поступающего (победитель, призёр или участник) и этапа ВСОШ. Критерии для начисления дополнительных баллов устанавливается вузом самостоятельно. Также победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают денежное вознаграждение. Размер выплаты зависит от региона и принятых им постановлений для премирования отличившихся на финальном этапе «Всеросса». В некоторых случаях рассчитывать на вознаграждение могут даже участники заключительного этапа, которые не вошли в число дипломантов. В целом, в любом классе Всероссийская олимпиада школьников — это возможность проявить свои способности в той области, которая близка именно тебе. Нравится математика или история? Участвуй в олимпиаде, решай задания со звёздочкой и показывай, что ты лучший! В 9-11 классе это участие может здорово помочь при поступлении. Так что, если ты ещё в поиске целенаправленного приложения своих усилий для успешного поступления в вуз, то «Всеросс» – это отличное решение! В заключении, Всероссийская олимпиада школьников — это не только инструмент для получения различного рода «плюшек» при успешном прохождении всех этапов. Это ещё и дух состязательности, поиск единомышленников, развитие себя как личности, поиск своей траектории и ценности. Поэтому — участвуйте, когда-нибудь ваши усилия обязательно «выстрелят»!





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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