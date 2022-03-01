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18:32, 1 марта 2022 года

Орловским телезрителям, имеющим проблемы со слухом, доступны субтитры

С января этого года программы с субтитрами маркируются в приложении «Телегид» специальной меткой и надписью «передача с субтитрами».


В России насчитывается 13 млн жителей, имеющих проблемы со слухом. Возможность получать социально-значимую информацию для них обеспечивает цифровая телесеть РТРС, в том числе через субтитры в телепередачах. С января программы с субтитрами маркируются в приложении «Телегид» специальной меткой и надписью «передача с субтитрами». 
 
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, «Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, «ТВ Центр» — 75%, «Карусель» — 100%. Субтитры создаются и запускаются в эфир в московской студии телеканалов. 
 
Напомним, что по закону с 1 января 2020 года телеканалы обязаны адаптировать для слабослышащих и глухих не менее 5% эфира в неделю. Требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных телепередач. Вещатели могут исполнять его любым способом: прямые или скрытые субтитры, перевод на жестовый язык, «бегущая строка» и прочее.
 
Для активации скрытых субтитров телезрителям необходимо воспользоваться режимом «Телетекст». 
 
Приложение «Телегид» бесплатно для пользователей. «Телегид» содержит программу передач около 500 доступных в России телеканалов и радиостанций, в том числе обязательных общедоступных. Его можно скачать в App Store или Play Market.
 
3 марта в мире отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. 



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