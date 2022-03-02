Главная » Новости



8:10, 2 марта 2022 года В Орловской области опубликован график мартовских социальных выплат Инфографика включает даты отчислений и их размер.





В Орловской области опубликован график выплат социальных пособий в феврале. Часть выплат с фиксированной суммой будет направлена гражданам в период с 4 по 14 марта, другая часть – с 9 по 17 марта. Напомним, что с 1 января 2022 года ПФР взял выплату некоторых видов пособий на себя. С полной инфографикой можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков





Новости СМИ2