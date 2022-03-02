В Орле задержали подозреваемого в краже автомобиля и аккумуляторов

Преступления вменяют 21-летнему молодому человеку.

В Орле полицейские задержали 21-летнего жителя Урицкого района, подозреваемого в краже автомобиля ВАЗ-2107. Машину похитили ночью с территории одного из дворов. Нашли легковушку в пункте приёма металлолома.



Как выяснилось, парень вскрыл замок ВАЗа и попросил проезжающего мимо автолюбителя помочь ему с буксировкой – якобы отечественная легковушка сломалась.



Молодой человек отправлен в СИЗО. Его также подозревают в краже аккумуляторных батарей с автомобилей, – сообщили в областном УМВД.