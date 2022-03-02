Почти все девятиклассники Орла справились с итоговым собеседованием по русскому языку

59 ребят пройдут испытание в резервные дни.

98% девятиклассников Орла (3 051 человек) успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Оставшиеся 59 человек будут проходить испытание в резервные дни, ближайший из которых – 9 марта.



Итоговое собеседование проверяет навыки школьников к изложению мыслей, ведению диалога на различные темы, выразительному чтению и пересказу текста. Успешная сдача испытания право участвовать в основном государственном экзамене, – напомнили в областном правительстве.