вторник 1.03.2022 23:36:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

20:20, 1 марта 2022 года

Дети беженцев сядут за парты в орловских школах

Орловщина приняла 461 человека из республик Донбасса. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер побывала в одном из пунктов временного размещения.


В Мценском районе, в детском лагере «Юбилейный» тёплый кров получили 99 человек, из них больше половины - дети. Самых маленьких с утра ждут в детской комнате. С ними работает психолог. 
 
Дети быстро нашли общий язык друг с другом. Вместе отмечают и дни рождения. Владимир Гарват отпраздновал свое совершеннолетие. В пунктах временного проживания практически нет мужчин, так что Владимир теперь здесь за старшего. 
 
У четвероногого члена семьи Булдаковых в паспорте есть все отметки о прививках и отрицательный результат на бешенство. Маленького йорка и его большую семью эвакуировали из Луганской области.
 
Ольга Булдакова, жительница Луганской области (г. Лутугино): «У нас грохочет, а она такая трусливая, у неё разрыв сердца случился бы, наверное, она боится всего». 
 
Посмотреть, как обустроен быт беженцев, приехали парламентарии и волонтёры. 
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Тысячи жителей откликнулись и несут гуманитарную помощь - кто-то продукты питания, кто-то одежду, канцтовары, игрушки детские. Это сегодня необходимо».
 
Перед этим узнавали, что нужно каждой семье. 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Большую потребность мы сейчас испытываем в верхней одежде, поэтому обращаюсь к тем гражданам, которые будут оказывать помощь, в первую очередь на это обратить внимание».
 
У школьников на этой неделе начнутся занятия. Прорабатываются маршруты подвоза детей. В Стрелецкой школе в каждом классе появится новый ученик. 
 
Наталья Ященко, директор Стрелецкой школы: «Принимаем учащихся с 1 по 11 класс, по 2-3 человека распределим в каждую параллель, постараемся для них создать самые благоприятные условия».
 
Наверстывать упущенное будут 50 ребят. Они познакомились с классными руководителями и увидели парты, за которыми и ближайшее время будут учиться.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом никаких вопросов и нареканий не поступает, и питание, и быт - всё есть. Я рад тому, что мы можем создать достойные условия».
 
В регионе проживает 461 вынужденный переселенец, помощь от орловцев дойдет до каждого. В пунктах размещения работают психологи и волонтёры. Правовые аспекты разъясняют на личных приёмах.



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.