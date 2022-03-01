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20:20, 1 марта 2022 года Дети беженцев сядут за парты в орловских школах Орловщина приняла 461 человека из республик Донбасса. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер побывала в одном из пунктов временного размещения.





В Мценском районе, в детском лагере «Юбилейный» тёплый кров получили 99 человек, из них больше половины - дети. Самых маленьких с утра ждут в детской комнате. С ними работает психолог. Дети быстро нашли общий язык друг с другом. Вместе отмечают и дни рождения. Владимир Гарват отпраздновал свое совершеннолетие. В пунктах временного проживания практически нет мужчин, так что Владимир теперь здесь за старшего. У четвероногого члена семьи Булдаковых в паспорте есть все отметки о прививках и отрицательный результат на бешенство. Маленького йорка и его большую семью эвакуировали из Луганской области. Ольга Булдакова, жительница Луганской области (г. Лутугино): «У нас грохочет, а она такая трусливая, у неё разрыв сердца случился бы, наверное, она боится всего». Посмотреть, как обустроен быт беженцев, приехали парламентарии и волонтёры. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Тысячи жителей откликнулись и несут гуманитарную помощь - кто-то продукты питания, кто-то одежду, канцтовары, игрушки детские. Это сегодня необходимо». Перед этим узнавали, что нужно каждой семье. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Большую потребность мы сейчас испытываем в верхней одежде, поэтому обращаюсь к тем гражданам, которые будут оказывать помощь, в первую очередь на это обратить внимание». У школьников на этой неделе начнутся занятия. Прорабатываются маршруты подвоза детей. В Стрелецкой школе в каждом классе появится новый ученик. Наталья Ященко, директор Стрелецкой школы: «Принимаем учащихся с 1 по 11 класс, по 2-3 человека распределим в каждую параллель, постараемся для них создать самые благоприятные условия». Наверстывать упущенное будут 50 ребят. Они познакомились с классными руководителями и увидели парты, за которыми и ближайшее время будут учиться. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом никаких вопросов и нареканий не поступает, и питание, и быт - всё есть. Я рад тому, что мы можем создать достойные условия». В регионе проживает 461 вынужденный переселенец, помощь от орловцев дойдет до каждого. В пунктах размещения работают психологи и волонтёры. Правовые аспекты разъясняют на личных приёмах.





Анна Вайсергисер





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