Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Мирное небо и крыша над головой: беженцы из республик Донбасса привыкают к Орловщине. Как налаживают быт, и в чём нуждаются?





- Строительство длиной в восемь лет. В доме № 46 на ул. Бурова в Орле возобновились работы.





- Деньги на своё дело. В Орловской области увеличивается количество самозанятых.