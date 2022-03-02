В третий раз – не прошло

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10:39, 2 марта 2022 года
В третий раз – не прошлоДвое мужчин приноровились проносить дорогой алкоголь мимо кассы одного из городских ТЦ.
В Орле задержали очередных магазинных воров, – сообщили в областном УМВД. В кражах алкоголя в одном из городских ТЦ подозревают 22-летнего жителя Орловского района и 30-летнего уроженца другой области.
Молодые люди дважды смогли пронести дорогой алкоголь мимо кассы – в первом ущерб составил две тысячи рублей, во втором – пять тысяч. Персонал торговой точки нашёл моменты краж на записях с камер, и когда знакомые уже лица пришли в магазин в третий раз, вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых отпущен под подписку о невыезде, его подельника решили отправить в СИЗО.
Артём Ежаков