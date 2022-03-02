Главная » Новости



10:50, 2 марта 2022 года В Орле предлагают отодвинуть питейные заведения от жилых домов В качестве минимальной дистанции городская администрация предлагает 50 метров.





В мэрии Орла обсудили проблему «пивнушек», расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Как отметили в городской администрации, количество жалоб жителей на такие питейные заведения ежегодно превышает сотню.



В качестве борьбы с проблемой предлагается установить дополнительное ограничение по расстоянию – торговать алкоголем не сможет заведение площадью менее 50 квадратных метров и расположенное ближе, чем 50 метров от многоэтажки. В областной столице под новые правила попадают 29 «пивнушек», причём 22 питейных заведения находятся рядом с учебными, спортивными, культурными и медицинскими учреждениями.



Предлагаемые изменения были одобрены к общественным обсуждениям. Проект передан в прокуратуру для дачи заключения. После положительного вердикта обсуждение передадут в народ.





Артём Ежаков





Новости СМИ2