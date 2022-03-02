среда 2.03.2022 14:02:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:50, 2 марта 2022 года

В Орле предлагают отодвинуть питейные заведения от жилых домов

В качестве минимальной дистанции городская администрация предлагает 50 метров.


В мэрии Орла обсудили проблему «пивнушек», расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Как отметили в городской администрации, количество жалоб жителей на такие питейные заведения ежегодно превышает сотню.

В качестве борьбы с проблемой предлагается установить дополнительное ограничение по расстоянию – торговать алкоголем не сможет заведение площадью менее 50 квадратных метров и расположенное ближе, чем 50 метров от многоэтажки. В областной столице под новые правила попадают 29 «пивнушек», причём 22 питейных заведения находятся рядом с учебными, спортивными, культурными и медицинскими учреждениями.

Предлагаемые изменения были одобрены к общественным обсуждениям. Проект передан в прокуратуру для дачи заключения. После положительного вердикта обсуждение передадут в народ.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.